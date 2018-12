अक्सर चित्रों में ईसा मसीह को एक सुंदर गोरा व्यक्ति बताया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? 2001 में प्रकाशित बीबीसी की एक रिपोर्ट Looking for the historical Jesus के अनुसार अपनी सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत के बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट रिचर्ड नैवे ने ईसा मसीह के चेहरे का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। ईसा के चेहरे का यह मॉडल वर्तमान में देखे जाने वाले चित्रों से एकदम अलग है। रिचर्ड ने इसराइली अर्चिओलॉजिकल साइट्स पर मिली 3 खोपड़ियों पर रिसर्च कर उन सारे पैमानों के साथ मिलाकर देखा, जो ईसा की शक्ल के बारे में लिखे गए थे।

6. क्या कृष्ण भक्त थे यीशु मसीह?

लुईस जेकोलियत (Louis Jacolliot) ने 1869 ई. में अपनी एक पुस्तक 'द बाइबिल इन इंडिया' (The Bible in India, or the Life of Jezeus Christna) में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्रीकृष्ण एक थे। लुईस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 'जीसस' शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को 'जीसस' नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है 'मूल तत्व'।